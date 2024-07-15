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AKOM saat vererek uyardı: Dışarı çıkmayın

AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul'da hava sıcaklığının 36 derecelere ulaşacağı belirtildi. AKOM, 10.00-16.00 saatleri arasında güneş altında vakit geçirilmemesi konusunda uyarıda bulundu.

AKOM saat vererek uyardı: Dışarı çıkmayın - Resim: 1

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbullulara sıcaklıklarla ilgili uyarılarda bulundu. Yapılan açıklamalara göre şehirde hafta boyunca güneşli bir hava hâkim olacak.

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AKOM saat vererek uyardı: Dışarı çıkmayın - Resim: 2

Aktarılan bilgilere göre rüzgârın Kuzeyli yönlerden(Poyraz) aralıklarla sert şekilde (15-30 km/s) esmesi bekleniyor.

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AKOM saat vererek uyardı: Dışarı çıkmayın - Resim: 3

Ayrıca AKOM'dan yapılan açıklamada, özellikle güneşin dik açıyla geldiği 10.00-16.00 saatleri arasında vatandaşların güneş altında çok fazla vakit geçirmemesi uyarısında bulunuldu.

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AKOM saat vererek uyardı: Dışarı çıkmayın - Resim: 4

Bol sıvı tüketimine dikkat edilmesi gerektiği aktarılırken, mevsim koşullarına uygun, ince ve pamuklu kıyafet seçimine özen gösterilmesi uyarısı yapıldı.

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