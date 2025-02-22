AKOM'dan İstanbul için tipi alarmı: Kar kalınlığı 25 santimetreyi bulacak!
İBB'ye bağlı AKOM, İstanbul'da 3 gündür aralıklarla devam eden zaman zamanda şiddetini arttıran kar yağışıyla ilgili yaptığı açıklamada, bugün İstanbul'da en soğuk gecenin yaşanacağını belirterek, beklenen tipi için uyardı ve kar kalınlığının yer yer 25 santimetreyi bulabileceğini duyurdu.
İstanbul'da birkaç gündür devam eden yoğun kar yağışı kent genelinde bugün de etkisini sürdürecek.
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İBB'ye bağlı AKOM, bugün kar yağışının devam edeceğini ve miktarın 10-25 cm arasında olacağını açıkladı.
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Tipi şeklinde karın öğleden sonra etkili olması beklenirken bugün en soğuk gecelerden birinin yaşanacağı kaydedildi.
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Meteoroloji'nin verilerine göre İstanbul'da gece saatlerinde hava sıcaklığı -5 dereceye kadar düşebilir.
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