AKOM'dan turuncu alarm: Kar fırtınası İstanbul'u esir alacak
İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul'da çarşamba günü fırtınayla birlikte akşam saatlerinde kar yağışı beklendiğini duyurdu. Vatandaşların zorunlu olmadıkça araçlarıyla trafiğe çıkmaması konusunda uyarıda bulunuldu.
İstanbul soğuk ve kar yağışlı hava sisteminin etkisi altına giriyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul ve çevresi için turuncu kodlu meteorolojik uyarı yayımladı.
18 Şubat 2025 tarihinde yayımlanan rapora göre, yarın öğle saatlerinden itibaren etkili olacak sert hava koşulları sebebiyle İstanbulluların tedbirli olması istendi.
Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgaları nedeniyle İstanbul’da sıcaklıkların hızla düşeceği ve fırtına ile birlikte kar yağışının etkili olacağı açıklandı.
FIRTINA, YAĞMUR VE KAR YAĞIŞI
- 19 Şubat Çarşamba (yarın) saat 10.00’dan itibaren fırtına etkisini göstermeye başlayacak.
- Aynı gün saat 12.00’den itibaren yağmur başlayacak ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ile kar yağışı görülecek.
- 22.00’den sonra ise İstanbul genelinde kar yağışı etkili olacak.
- 21 Şubat Cuma günü kar yağışının şiddetini artıracağı, hafta sonu boyunca yoğun şekilde devam edeceği öngörülüyor.