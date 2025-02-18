AKOM'dan turuncu alarm: Kar fırtınası İstanbul'u esir alacak

FIRTINA, YAĞMUR VE KAR YAĞIŞI

- 19 Şubat Çarşamba (yarın) saat 10.00’dan itibaren fırtına etkisini göstermeye başlayacak.



- Aynı gün saat 12.00’den itibaren yağmur başlayacak ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ile kar yağışı görülecek.



- 22.00’den sonra ise İstanbul genelinde kar yağışı etkili olacak.



- 21 Şubat Cuma günü kar yağışının şiddetini artıracağı, hafta sonu boyunca yoğun şekilde devam edeceği öngörülüyor.