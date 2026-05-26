Akraba aileler arasında meydan savaşı: Çok sayıda yaralı ve gözaltı var
Şırnak'ın Cizre ilçesinde akraba iki aile arasında taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada ortalık savaş alanına döndü. Polis ekiplerinin biber gazıyla güçlükle yatıştırdığı olayda 8 kişi yaralanırken, kavgaya karışan 17 şüpheli gözaltına alındı.
Cizre Halk Kütüphanesi önünde, akraba oldukları öğrenilen iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan sözlü tartışma, kısa sürede kontrolden çıktı. Tansiyonun yükselmesiyle taraflar birbirlerine taş, sopa ve bıçaklarla saldırarak sokağı adeta bir savaş alanına çevirdi.
Çevredeki vatandaşların ihbarları üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gözü dönmüş tarafların birbirine saldırmaya devam ettiği kavgayı sonlandırmak için emniyet güçleri biber gazı kullanmak zorunda kaldı.
8 kişi yaralandı
Ekiplerin yoğun çabasıyla güçlükle yatıştırılan olayda, çeşitli yerlerinden aldıkları darbelerle yaralanan 8 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
17 şüpheli gözaltına alındı
Olayın sorumlularına yönelik anında harekete geçen polis ekipleri, kavgaya karıştığı tespit edilen 17 şüpheliyi kıskıvrak gözaltına aldı.