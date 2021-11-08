Akrep zehri corona virüse karşı koruyabilir mi? Bilim insanlarından sıra dışı ilaç
Yeni tip corona virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle dünyada hayatını kaybedenlerin sayısı 5 milyonu aşarken, bilim insanlarından ölümcül hastalığa karşı sıra dışı bir araştırma geldi.
Mısır ve İngiltere’den bilim insanları, Mısır çölünde yetişen akreplerin zehrini kullanarak bir corona virüs ilacı geliştirmeye çalışıyor. Araştırma, Süveyş Kanalı Üniversitesi'nde ve Aberdeen Üniversitesi tarafından yürütülüyor. İki üniversite projeyi yakın zamanda web sitelerinde yayınladıkları bir makaleyle duyurdu.
ÇOK GÜÇLÜ ANTİVİRAL ÖZELLİKLERE SAHİP
Yapılan açıklamada şunlar denildi:
“Akrepler, 400 milyon yıldan fazla bir süredir var olan, dünyadaki en eski hayvanlardan biridir. Zehirleri, birçok ülkede, özellikle Çin ve Hindistan'da, antik çağlardan beri geleneksel tedavilerde kullanılmaktadır. Akrep zehirleri, birçoğu çok güçlü nörotoksinler olan biyolojik olarak aktif peptitlerin bir kokteylini içerirken, birçoğu güçlü antibakteriyel ve antiviral aktiviteler göstermiştir."
Süveyş Kanalı Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Bölümü'nde moleküler toksinoloji ve fizyoloji profesörü olan Prof. Dr. Mohamed Abdel-Rahman, “Akrep zehirleri henüz tam olarak araştırılmamıştır. Yani, alışılmışın dışında bir yeni ilaç kaynağı bulabiliriz” diye konuştu.
Bununla birlikte araştırmacılar, Mısır çölünden farklı akrep türleri toplayarak işe başladı. Karanlıkta akrepleri bulmak için ultraviyole ışık kullandılar.