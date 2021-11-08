Akrep zehri corona virüse karşı koruyabilir mi? Bilim insanlarından sıra dışı ilaç

ÇOK GÜÇLÜ ANTİVİRAL ÖZELLİKLERE SAHİP



Yapılan açıklamada şunlar denildi:

“Akrepler, 400 milyon yıldan fazla bir süredir var olan, dünyadaki en eski hayvanlardan biridir. Zehirleri, birçok ülkede, özellikle Çin ve Hindistan'da, antik çağlardan beri geleneksel tedavilerde kullanılmaktadır. Akrep zehirleri, birçoğu çok güçlü nörotoksinler olan biyolojik olarak aktif peptitlerin bir kokteylini içerirken, birçoğu güçlü antibakteriyel ve antiviral aktiviteler göstermiştir."