Akrepler bir mahalleyi istila etti

Orada doktorlar müdahale etti. Çektiğimiz resmi doktorlara gösterdik. Zehirli bir akrebin ısırdığını ve dikkatli olmamızı söyledi. 2 yıl önce de küçük çocuğum Arda’yı sokarak hastanelik etmişti. Artık o evde yaşamak çok zor. Evin her yanını akrepler sarmış. Sadece ev değil köyün kale kısmını resmen kuşatmışlar. Hangi taşı kaldırıyorsak altından akrep çıkıyor. Korkudan evi boşaltıp ben, eşim ve 2 çocuğum kayınpederin evinde yaşamaya başladık" dedi.