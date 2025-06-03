Akşam müşteri olarak geldiği restoranı gece hırsız olup soydu

Büfenin branda fermuarını açarak içeri giren A.D., kasada bulunan 10 bin lira ile bir cep telefonunu alıp olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Sabah iş yerini açan sahibi durumu fark ederek hemen polise haber verdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin kimliğini belirledi. Yapılan operasyonla evinde yakalanan A.D., gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden şüpheli, "Parayı kasaya koyduğunu görünce dayanamadım, çaldım. Hepsini de harcadım" dedi.





