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  3. 09 Nisan 2020 23:20

Aksaray Belediyesi, 65 yaş üstü kişilere drone ile maske dağıttı

Aksaray Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında evinden çıkamayan 65 yaş üstü kişilere drone ile maske ve eldiven dağıttı.

Aksaray Belediyesi, 65 yaş üstü kişilere drone ile maske dağıttı

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında yayınladığı genelgeyle 65 yaş ve üstü kişilerin sokağa çıkması yasak. 

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Aksaray Belediyesi, 65 yaş üstü kişilere drone ile maske dağıttı

Bunun üzerine Aksaray Belediyesi de 65 yaş üstü kişilere drone ile eldiven ve maske dağıttı. 

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Aksaray Belediyesi, 65 yaş üstü kişilere drone ile maske dağıttı

Drone kullanan Belediye Başkanı Evren Dinçer, ''65 yaş üzerindeki evden çıkamayan vatandaşlarımıza teknolojiyi de kullanarak hijyen bir şekilde eldiven ve maske dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Evde kal Aksaray.'' dedi. 

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Aksaray Belediyesi, 65 yaş üstü kişilere drone ile maske dağıttı

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