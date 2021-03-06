Aksaray'da öğrenciler çöplerden kütüphane yaptılar
Aksaray'ın Eskil ilçesine bağlı Bozcamahmut köyünde bulunan Şehit Recep Bozdağ İlkokulu'nda öğretim gören öğrenciler yaptıklarıyla herkesi kendilerine hayran bıraktı.
EVLERİ, BAHÇE VE SOKAKLARI GEZİP ATIK TOPLADILAR
1., 2., 3. ve 4. sınıfta eğitim öğretim gören minik yürekler, Okul Müdürü Mustafa Ekici ve öğretmenlerin projesiyle harekete geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan tarafından geçtiğimiz yıllarda başlatılan ‘Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm Kampanyası’ çerçevesinde kolları sıvayan minik öğrenciler işe ilk olarak köydeki atıkları toplamakla başladı. Köyde bulunan evleri, bahçeleri ve sokakları gezen minik öğrenciler çöp konteynerlerine kadar tarama yaparak tüm atıkları bir bir topladı.
GERİ DÖNÜŞÜMDEN KÜTÜPHANE ÇIKARDILAR
Topladıkları atık malzemeleri okula taşıyan minik öğrenciler bu kez atölyedeki çalışma için kolları sıvadı. Aralarında iş bölümü yaparak atölyede hummalı bir çalışma başlatan ilkokul öğrencileri, öğretmenlerinin de yardımı ile kesti, biçti, yapıştırdı, çiviledi, boyadı ve okullarına Türkiye’de ilk olan geri dönüşümden yapılan orijinal kütüphaneyi oluşturdular. Atık paletlerden masa, tahtalardan sandalye, kasalardan raf, lastiklerden sehpa, kablo makaralarından saat ve daha birbirinden farklı onlarca atıkla eserlerini tamamlayan minik öğrenciler şimdi kütüphanelerinde hem okuyor hem de sosyal aktivitelerini gerçekleştiriyor.
VALİ, ÖĞRENCİLERİ TEBRİK ETTİ
Minik öğrencilerin yaptığı çalışmayı yakından takip eden Aksaray’ın eğitimci Valisi Hamza Aydoğdu ise öğrencileri ve öğretmenleri tebrik ederek çalışmanın Türkiye’ye örnek olabileceğini kaydetti.
İzmir depreminde harçlıklarıyla gıda alıp deprem bölgesine göndererek kocaman yürekleriyle gündeme gelen öğrencilerin yeniden bir başarıya imza attığının altını çizen Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, şunları söyledi: