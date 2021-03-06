Aksaray'da öğrenciler çöplerden kütüphane yaptılar

GERİ DÖNÜŞÜMDEN KÜTÜPHANE ÇIKARDILAR

Topladıkları atık malzemeleri okula taşıyan minik öğrenciler bu kez atölyedeki çalışma için kolları sıvadı. Aralarında iş bölümü yaparak atölyede hummalı bir çalışma başlatan ilkokul öğrencileri, öğretmenlerinin de yardımı ile kesti, biçti, yapıştırdı, çiviledi, boyadı ve okullarına Türkiye’de ilk olan geri dönüşümden yapılan orijinal kütüphaneyi oluşturdular. Atık paletlerden masa, tahtalardan sandalye, kasalardan raf, lastiklerden sehpa, kablo makaralarından saat ve daha birbirinden farklı onlarca atıkla eserlerini tamamlayan minik öğrenciler şimdi kütüphanelerinde hem okuyor hem de sosyal aktivitelerini gerçekleştiriyor.