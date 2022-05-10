Akşener, Babacan, Davutoğlu, Demirtaş, Gül, İmamoğlu, Kılıçdaroğlu, Soyer, Yavaş mı, Erdoğan mı ?

ASAL Araştırma'nın Mayıs ayı anketinin sonuçları belli oldu. Cumhurbaşkanlığı seçimi anket sonuçlarına göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan tek tek muhalefetin muhtemel rakipleriyle karşılaştırıldı ve sonuçlar belli oldu. ASAL Araştırma 5-8 Mayıs 2022 tarihlerinde 30 büyükşehirde 2 bin 400 kişiyle telefonla görüşerek yaptığı kamuoyu araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Güven aralığının yüzde 95, hata payının yüzde +/- 2.0 olduğu ankette bu pazar seçim olsa hangi olası cumhurbaşkanı adayına oy verileceğine cevap arandı.

İşte ASAL Araştırma'nın Mayıs ayı anketi sonuçları: