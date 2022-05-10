Akşener, Babacan, Davutoğlu, Demirtaş, Gül, İmamoğlu, Kılıçdaroğlu, Soyer, Yavaş mı, Erdoğan mı ?
ASAL Araştırma son günlerin en kapsamlı Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi sonuçlarını açıkladı. Peki 2023’te Akşener, Babacan, Davutoğlu, Demirtaş, Gül, İhsanoğlu, İmamoğlu, Kılıçdaroğlu, Soyer, Yavaş mı yoksa Erdoğan mı ? İşte sonuçlar...
ASAL Araştırma'nın Mayıs ayı anketinin sonuçları belli oldu. Cumhurbaşkanlığı seçimi anket sonuçlarına göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan tek tek muhalefetin muhtemel rakipleriyle karşılaştırıldı ve sonuçlar belli oldu. ASAL Araştırma 5-8 Mayıs 2022 tarihlerinde 30 büyükşehirde 2 bin 400 kişiyle telefonla görüşerek yaptığı kamuoyu araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Güven aralığının yüzde 95, hata payının yüzde +/- 2.0 olduğu ankette bu pazar seçim olsa hangi olası cumhurbaşkanı adayına oy verileceğine cevap arandı.
İşte ASAL Araştırma'nın Mayıs ayı anketi sonuçları:
ERDOĞAN MI, ABDULLAH GÜL MÜ?
Son tura Erdoğan ile eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül kaldığında ise Erdoğan diyenlerin oranı yüzde 43.0 olurken, Abdullah Gül diyenler ise yüzde 22.5. Kararsızların oranı yüzde 34.5 çıkıyor.
ERDOĞAN - AKŞENER ORANI
Ankette, Erdoğan'a karşı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ise yalnızca yüzde 28.5 oy alacağını gösteriyor. Erdoğan'ın yüzde 42.7 oy alacağı oylamadaki kararsızlar ise yüzde 28.8 olarak gözüküyor.
ERDOĞAN MI, BABACAN MI?
Erdoğan'la Ali Babacan'ın ikinci turdaki olası mücadelesinde Erdoğan'ın oyların yüzde 46.5'ini, Babacan'ın yüzde 25.0'ini alacağını, yüzde 28.4'ünün ise kararsız kalacağını gösteriyor.