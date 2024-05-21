Aksiyon filmi gibi kovalamaca: 100 metrelik uçuruma yuvarlandılar
Antalya'nın Kumluca ilçesinde polisten kaçan otomobil 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada 3 kişi yaralanırken, sürücünün alkollü ve ehliyeti olmadığı için kaçtığı öğrenildi.
Kaynak: İHA
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Kumluca İlçe Merkezinde gece saat 23.30 sıralarında trafik kontrol uygulamasında polisin ‘dur’ ihtarına uymayan bir otomobil polis ekipleri tarafından takibe alındı.
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Şehir içinde yaşanan kısa bir kovalamanın ardından otomobil ilçe dışına çıkarak Karacaören Mahalle yoluna girdi. Polisleri peşinden 15 kilometre getiren otomobil, Karacaören Mahallesi Çayağzı mevkiine geldiğinde virajı alamadı ve yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı.
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Olayı gören polis ekipleri 112 acil hattını aradı. Olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
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