Aksiyon filmlerini aratmayan kovalamaca karakolda bitti

Aksiyon filmlerini aratmayan kovalamacanın görüntüleri ve şüphelinin yakalanma anları ise saniye saniye görüntülendi. Dur ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsü K.Ö.'nün uyuşturucu kullanmak, kasten yaralama ve benzeri suçlardan toplam 15 suç kaydı olduğu ve 26 dosyadan arandığı belirlendi.