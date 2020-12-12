AKUT, İstanbul'un deprem müdahale planını açıkladı
Arama Kurtarma Derneği (AKUT) yöneticileri, beklenen İstanbul depremine yönelik acil müdahale ve kurtarma planlarını Meclis Deprem Araştırma Komisyonu’nda anlattı.
Hürriyet'in haberine göre, Komisyonda milletvekilleri, “İzmir’de tam anlamıyla yıkılmış 5 bina vardı, burada bile 6 gün enkaz kaldırma sürdü. Olası İstanbul depreminde yüzlerce binanın yıkılacağını varsayarsak buna hazırlığınız var mı?” diye sordu. AKUT Yönetim Kurulu üyesi Murat Boz, şunları söyledi:
Yedi gün aralıksız kurtarma: “İstanbul deprem müdahale yönetim şemamız hazır. Olağanüstü İstanbul depreminde 27 ekibimizi Anadolu Acil Durum Yöneticisi (ADY) ve Trakya ADY olarak birbirinden ayrıştırdık.
10 tanesi Trakya ADY’yi, 15 tanesi Anadolu ADY’yi oluşturdu. İstanbul ekibimizi bunu dışında tutuyoruz çünkü o gün afetzede olabilirler. İstanbul ekibimiz önce kendi güvenliğini sağladıktan sonra yakınlarının güvenliğini sağlayacak ve bulunduğu bölgede toplumu yönlendirecek. Şu anda 600’e yakın profesyonel eğitim almış, lojistik malzemesi yanlarında olabilecek, yedi gün aralıksız, devletin hiçbir kurumundan destek almadan kendine bakıp iaşesini sağlayabilecek ve vardiya sistemiyle hizmet edecek operasyonel güce sahibiz.
Esnek organizasyon: Afet bölgesine uzak ekiplerimizi hızlı bir ulaşımla, AFAD Başkanlığımızın bünyesinde yapılacak hava yolu, deniz yolu intikaliyle, hafif arama kurtarma lojistik malzemesiyle birlikte Kocaeli ve Tekirdağ toplanma bölgemize en kısa sürede ulaştırmaya çalışacağız. Hatta Çanakkale ve İzmit’ten, yine AFAD Başkanlığımız tarafından destek atılacak ve bu geçişin sağlanmasıyla, deniz yoluyla İstanbul iç bölgelerine kadar getirilecek ekiplerimiz.