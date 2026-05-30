Akvaryum Koyu'nda batan gezi teknesindeki panik anları kamerada
Muğla'nın Marmaris ilçesi Akvaryum Koyu'nda su alarak batan gezi teknesindeki yolcuların tahliye edilme anına ait görüntüler ortaya çıktı. Muğla Valiliği, 120 yetişkin, 20 çocuk ve 8 mürettebatın çevre teknelerin de desteğiyle yara almadan kurtarıldığını açıkladı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan Akvaryum Koyu açıklarında dün su almaya başlayan ve kısa süre sonra sulara gömülen tur teknesindeki 148 kişinin tahliye anına ait yeni cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Şans eseri can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olayda, yolcuların saniyelerle yarışı kameraya yansıdı.
Koy açıklarında su almaya başlayan gezi teknesindeki panik anlarını fark eden çevredeki diğer tur tekneleri hızla bölgeye yanaştı. Teknenin batma riskine karşı yolcuların süratle diğer teknelere transfer edildiği anlar, başka bir teknedeki vatandaşlar tarafından anbean kaydedildi.
148 yolcu ve mürettebatın güvenli alana alınmasının hemen ardından, su alan gezi teknesi dakikalar içinde denize gömüldü.
Olayın ardından bölgede inceleme başlatılırken, Muğla Valiliği yaptığı açıklama ile sürecin takip edildiğini bildirdi. Açıklamada "29 Mayıs 2026 Cuma günü Marmaris ilçesi Akvaryum Koyu açıklarında, içerisinde 120 yetişkin, 20 çocuk ve 8 mürettebat olmak üzere toplam 148 kişinin bulunduğu bir tur teknesinin su almaya başladığı yönünde ihbar alınmıştır. İhbarın ardından bölgeye sevk edilen ekiplerin koordinasyonunda, teknede bulunan vatandaşlarımız çevredeki teknelerin de desteğiyle güvenli şekilde tahliye edilmiştir. Yapılan kontrollerde herhangi bir can kaybı, yaralanma veya sağlık sorununun bulunmadığı tespit edilmiştir. Tahliye edilen vatandaşlarımız güvenli şekilde kıyıya ulaştırılmıştır. Olayla ilgili inceleme ve gerekli işlemler Marmaris Kaymakamlığımız ve Sahil Güvenlik Komutanlığımız tarafından sürdürülmektedir" ifadeleri yer aldı.