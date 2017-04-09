Alanya sahilleri cıvıl cıvıl
Antalya'nın Alanya ilçesinde güneşli havayı gören tatilciler sahillere akın etti.
Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü'nün hava sıcaklığının 22, deniz suyu sıcaklığını ise 19 derece ölçüldüğü Alanya'da tatilci ve turistler plaja indi.
Ünlü Kleopatra ve Damlataş Plajları'na gelen tatilcilerin bazıları dalga boyu 1 ile 2 metre arasında değişen denize girmeyi tercih ederken bazıları da şezlonglarda uzanarak güneşin tadını çıkardı.
Meteoroloji yetkilileri 3 gün boyunca havanın açık seyredeceğini, 12 Nisan gününden itibaren sağanak yağışın beklendiğini kaydetti.