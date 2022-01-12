Alanya'da heyelan! 3 katlı bina yıkıldı
Alanya'nın Alanya ilçesinde dün gece başlayan ve şiddetini zaman zaman artıran aşırı yağışın neden olduğu heyelanda, tadilatta olan 3 katlı bina yıkıldı.
Olay akşam saatlerrinde Alanya’nın kırsal Mahmutseydi Mahallesi’nde meydana geldi.
1 / 6
Dün gece başlayan yağmur heyelana neden oldu. Tonlarca ağırlıktaki kaya parçaları tadilatta olan 3 katlı evin üzerine düştü.
2 / 6
Tamamen yıkılan ev mahalle yolunu kapattı. Yıkılan evin sahibi Fehim Mazmancı, heyelan sırasında evde kimse olmadığını, can kaybı yaşanmadığı mutlu olduğunu vurguladı.
3 / 6
Mazmancı, evin tadilatta olduğunu ve nisan ayında yerleşmeyi planladığını belirterek, “Olan mala olsun. 2-3 gündür yaşanan depremler ve yağışlardan dolayı toprak kayması meydana geldi.
4 / 6