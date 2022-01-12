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Alanya'da heyelan! 3 katlı bina yıkıldı

Alanya'nın Alanya ilçesinde dün gece başlayan ve şiddetini zaman zaman artıran aşırı yağışın neden olduğu heyelanda, tadilatta olan 3 katlı bina yıkıldı.

Alanya'da heyelan! 3 katlı bina yıkıldı - Resim: 1

Olay akşam saatlerrinde Alanya’nın kırsal Mahmutseydi Mahallesi’nde meydana geldi. 

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Alanya'da heyelan! 3 katlı bina yıkıldı - Resim: 2

Dün gece başlayan yağmur heyelana neden oldu. Tonlarca ağırlıktaki kaya parçaları tadilatta olan 3 katlı evin üzerine düştü. 

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Alanya'da heyelan! 3 katlı bina yıkıldı - Resim: 3

Tamamen yıkılan ev mahalle yolunu kapattı. Yıkılan evin sahibi Fehim Mazmancı, heyelan sırasında evde kimse olmadığını, can kaybı yaşanmadığı mutlu olduğunu vurguladı.

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Alanya'da heyelan! 3 katlı bina yıkıldı - Resim: 4

Mazmancı, evin tadilatta olduğunu ve nisan ayında yerleşmeyi planladığını belirterek, “Olan mala olsun. 2-3 gündür yaşanan depremler ve yağışlardan dolayı toprak kayması meydana geldi. 

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