Alanya'da kar sürprizi! 53 yıl sonra ilk kez yağdı
Antalya'nın Alanya ilçesine 53 yıl sonra ilk kez kar yağdı. 10 dakika süren kar yağışıyla birlikte ilçe beyaza büründü.
Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı, Antalya'nın Alanya ilçesinde de etkili oldu.
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Saat 11.00 sıralarında aniden başlayan dolu ve kar yağışı nedeniyle ilçe kısa sürede beyaza büründü.
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53 yıl aradan sonra karla karşılaşan Alanyalılar, dışarı çıkarak kar topu oynadı.
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10 dakika süren yağış sırasında merkezde bulunan sera ve narenciye ağaçları zarar gördü.
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