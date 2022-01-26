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  4. Türkiye'nin tatil cennetinde kar sürprizi! 53 yıl sonra ilk kez yağdı

Alanya'da kar sürprizi! 53 yıl sonra ilk kez yağdı

Antalya'nın Alanya ilçesine 53 yıl sonra ilk kez kar yağdı. 10 dakika süren kar yağışıyla birlikte ilçe beyaza büründü.

Alanya'da kar sürprizi! 53 yıl sonra ilk kez yağdı - Resim: 1

Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı, Antalya'nın Alanya ilçesinde de etkili oldu.

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Alanya'da kar sürprizi! 53 yıl sonra ilk kez yağdı - Resim: 2

Saat 11.00 sıralarında aniden başlayan dolu ve kar yağışı nedeniyle ilçe kısa sürede beyaza büründü.

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Alanya'da kar sürprizi! 53 yıl sonra ilk kez yağdı - Resim: 3

53 yıl aradan sonra karla karşılaşan Alanyalılar, dışarı çıkarak kar topu oynadı.

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Alanya'da kar sürprizi! 53 yıl sonra ilk kez yağdı - Resim: 4

10 dakika süren yağış sırasında merkezde bulunan sera ve narenciye ağaçları zarar gördü.

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