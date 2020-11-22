Alanya’da sahiller ve plajlar doldu taştı

"DENİZE GİRMEK ÇOK GÜZEL BİR DUYGU" İstanbul'dan Alanya'ya gelerek deniz keyfi yapan Tuğba Korum, denize girmenin çok keyifli olduğunu söyledi. Korum, "Şu anda turistlerde deniz keyfi yapıyor. Şehrimizin bu yöndeki güzellikleri harika ve denize girmek çok güzel bir duygu. Cennet gibi burası ve çok güzel bir yer. İstanbul'da yaşamama rağmen sürekli buraya geliyorum. Korona virüs tedbirleri kapsamında da burası çok iyi bir yer. Alanya'ya gelecek olanlar gönül rahatlığıyla gelebilir" dedi. Meteoroloji yetkilileri, ilçede sıcak havanın etkisini önümüzdeki günlerde de sürdüreceğini bildirdi.