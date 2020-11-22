SON DAKİKA
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI DEVAM EDİYOR; EVİNİZDE KALIN! PEKİ KİMLER MUAF?
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 22 Kasım 2020 21:46

Alanya’da sahiller ve plajlar doldu taştı

Türkiye'nin birçok bölgesinde kar yağışı etkili olurken, Alanya'da yazdan kalma günler yaşanıyor. Hava sıcaklığının 25, deniz suyu sıcaklığının 23.2 derece, nem oranının ise yüzde 45 ölçüldüğü ilçede yerli ve yabancı turistler, Kasım ayının sonuna gelinmesine rağmen güneşli havanın tadını denize girerek çıkardı.

Alanya’da sahiller ve plajlar doldu taştı

Güneşli havayı fırsat bilen tatilciler, dünyaca ünlü Kleopatra, Keykubat ve Damlataş plajlarında denize girerek güneşlenmenin keyfini çıkardı. Kumlara, şezlonglara uzanan turistler, kitap okudu ve uzun süre güneşlendi. Güneş banyosunun ardından kendilerini mavi sulara atan turistler, bol bol yüzdü. Bazı turistler ise sahil kenarında yürüyüş ve spor yaptı. Sahillerde oynayan çocuklar ise renkli görüntüler oluşturdu.

1/ 24
Alanya’da sahiller ve plajlar doldu taştı

"DENİZE GİRMEK ÇOK GÜZEL BİR DUYGU" İstanbul'dan Alanya'ya gelerek deniz keyfi yapan Tuğba Korum, denize girmenin çok keyifli olduğunu söyledi. Korum, "Şu anda turistlerde deniz keyfi yapıyor. Şehrimizin bu yöndeki güzellikleri harika ve denize girmek çok güzel bir duygu. Cennet gibi burası ve çok güzel bir yer. İstanbul'da yaşamama rağmen sürekli buraya geliyorum. Korona virüs tedbirleri kapsamında da burası çok iyi bir yer. Alanya'ya gelecek olanlar gönül rahatlığıyla gelebilir" dedi. Meteoroloji yetkilileri, ilçede sıcak havanın etkisini önümüzdeki günlerde de sürdüreceğini bildirdi.

2/ 24
Alanya’da sahiller ve plajlar doldu taştı

İŞTE ALANYA SAHİL VE PLAJLARINDAN GÖRÜNTÜLER

3/ 24
Alanya’da sahiller ve plajlar doldu taştı

4/ 24
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM