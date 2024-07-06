Aldatılan genç kızdan kanlı intikam: Önce darp etti ardından bıçakladı
İstanbul Kağıtahe'de genç bir kız, arkadaşıyla kendisini aldatan sevgilisini önce darp etti ardından bıçakladı. Dehşet anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İHA
Kağıthane Şirintepe'de geçtiğimiz ay gece saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, E.K. (17) ile Ö.K. (22) bir süre önce tanışıp sevgili oldu. Ancak Ö.K., E.K.'nın yakın arkadaşıyla sosyal medyada konuşmaya başladı.
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Bunun öğrenen E.K., sevgilisi Ömer K. ile buluşmak istediğini söyledi. Bir süre sonra gelen Ö.K. ile sevgilisi E.K. konuşmaya başladı.
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Sevgilisine, kendisini yakın arkadaşıyla aldattığını söyleyen E.K. öfkeden deliye döndü.
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Sevgilisi darbedip bıçakladı
Çıkan tartışmada Ö.K., sevgilisini sakinleştirmeye çalıştı. Ancak E.K., sevgilisini genci önce darbetti ve bacağından bıçakladı.
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