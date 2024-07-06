Aldatılan genç kızdan kanlı intikam: Önce darp etti ardından bıçakladı

Kağıthane Şirintepe'de geçtiğimiz ay gece saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, E.K. (17) ile Ö.K. (22) bir süre önce tanışıp sevgili oldu. Ancak Ö.K., E.K.'nın yakın arkadaşıyla sosyal medyada konuşmaya başladı.