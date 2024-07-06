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Aldatılan genç kızdan kanlı intikam: Önce darp etti ardından bıçakladı

İstanbul Kağıtahe'de genç bir kız, arkadaşıyla kendisini aldatan sevgilisini önce darp etti ardından bıçakladı. Dehşet anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
Aldatılan genç kızdan kanlı intikam: Önce darp etti ardından bıçakladı - Resim: 1

Kağıthane Şirintepe'de geçtiğimiz ay gece saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, E.K. (17) ile Ö.K. (22) bir süre önce tanışıp sevgili oldu. Ancak Ö.K., E.K.'nın yakın arkadaşıyla sosyal medyada konuşmaya başladı. 

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Aldatılan genç kızdan kanlı intikam: Önce darp etti ardından bıçakladı - Resim: 2

Bunun öğrenen E.K., sevgilisi Ömer K. ile buluşmak istediğini söyledi. Bir süre sonra gelen Ö.K. ile sevgilisi E.K. konuşmaya başladı.

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Aldatılan genç kızdan kanlı intikam: Önce darp etti ardından bıçakladı - Resim: 3

Sevgilisine, kendisini yakın arkadaşıyla aldattığını söyleyen E.K. öfkeden deliye döndü.

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Aldatılan genç kızdan kanlı intikam: Önce darp etti ardından bıçakladı - Resim: 4

Sevgilisi darbedip bıçakladı
Çıkan tartışmada Ö.K., sevgilisini sakinleştirmeye çalıştı. Ancak E.K., sevgilisini genci önce darbetti ve bacağından bıçakladı. 

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