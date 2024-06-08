Aldatılan kadın, eşini ve sevgilisini otelde bastı
Sosyal medya yine bir aldatılan kadın öfkesine dair video ile çalkalanıyor. Eşini otel odasında sevgilisi ile yakalayan bir kadının geçirdiği sinir krizi ve öfke kameralara böyle yansıdı.
Çin''de bir kadın kendisini aldatan eşini ailesi ile birlikte otel odasında sevgilisi ile suç üstü yakaladı. Sinir krizi geçiren kadın ailesi ile birlikte, aynı yatakta bastığı kocasına ve sevgilisine saldırdı.
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Videonun bir bölümünde, adamın sevgilisinin kendisini korumaya çalıştığı, fakat kadının annesinin ona saldırdığı ve yumrukladığı görüldü. Aldatan koca ise, eşi ve ailesinin saldırısından korunmak adına yastığı kalkan olarak kullanmaya çalışıyor. Ancak, yastığın ona sağladığı koruma yetersiz kalıyor.
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Yaşanan olay, sosyal medyada büyük bir tartışma başlatırken tarafların kimlikleri açıklanmadı.
Görüntüler, Çin'in popüler sosyal medya platformu Weibo'da paylaşıldı ve kısa sürede 400 milyon kez izlendi.
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