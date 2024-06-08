Aldatılan kadın, eşini ve sevgilisini otelde bastı

Videonun bir bölümünde, adamın sevgilisinin kendisini korumaya çalıştığı, fakat kadının annesinin ona saldırdığı ve yumrukladığı görüldü. Aldatan koca ise, eşi ve ailesinin saldırısından korunmak adına yastığı kalkan olarak kullanmaya çalışıyor. Ancak, yastığın ona sağladığı koruma yetersiz kalıyor.