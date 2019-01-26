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  3. 26 Ocak 2019 12:39

Aldatılan kadın kocasının sevgilisinin cinsel organına acı biber sürdü

Vietnam'da aldatılan kadın, kocasıyla birlikte yakaladığı kadından acı biberle bakın nasıl intikam aldı.

Aldatılan kadın kocasının sevgilisinin cinsel organına acı biber sürdü

Vietnam'da 23 yaşındaki Ly Chanel isimli hamile kadın, 23 yaşındaki kocası Chien Keo, saatlerce ortalıkta kaybolmaya başlayınca kocasından şüphelendi.

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Aldatılan kadın kocasının sevgilisinin cinsel organına acı biber sürdü

Kadın yanına aldığı dört arkadaşı ile beraber kocasını takip etti. Kocasının bir motele girdiğini gören kadın motel odasına girince kocasını başka bir kadın ile ilişkiye girerken yakaladı.

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Aldatılan kadın kocasının sevgilisinin cinsel organına acı biber sürdü

Arkadaşlarıyla beraber çıplak fotoğraflarını çektiği kadının cinsel organına acı biber süren Chanel, acılar içerisinde kalan kadını darp etti.

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Aldatılan kadın kocasının sevgilisinin cinsel organına acı biber sürdü

Ly, daha sonra ameliyat eldiveni giyip çantasından çıkardığı acı kırmızı biberi kocasının sevgilisinin cinsel organının içine sürdü.

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