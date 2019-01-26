Aldatılan kadın kocasının sevgilisinin cinsel organına acı biber sürdü
Vietnam'da aldatılan kadın, kocasıyla birlikte yakaladığı kadından acı biberle bakın nasıl intikam aldı.
Vietnam'da 23 yaşındaki Ly Chanel isimli hamile kadın, 23 yaşındaki kocası Chien Keo, saatlerce ortalıkta kaybolmaya başlayınca kocasından şüphelendi.
Kadın yanına aldığı dört arkadaşı ile beraber kocasını takip etti. Kocasının bir motele girdiğini gören kadın motel odasına girince kocasını başka bir kadın ile ilişkiye girerken yakaladı.
Arkadaşlarıyla beraber çıplak fotoğraflarını çektiği kadının cinsel organına acı biber süren Chanel, acılar içerisinde kalan kadını darp etti.