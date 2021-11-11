Aldatıldığını cinsel yolla bulaşan bir hastalık kapınca anlayan kadın ortalığı birbirine kattı
Lauren Saddington isimli TikTok kullanıcısı, erkek arkadaşının kendisini aldattığını cinsel yolla bulaşan bir hastalık kaptığı zaman anladı.
Lauren Saddington isimli genç kadın aldatıldığını belki de en kötü bir şekilde öğrendiğini dile getirdi.
1 / 9
Lauren bugünlerde TikTok'ta oldukça popüler. Genç kadın, paylaştığı bir video ile erkek arkadaşının kendisini aldattığını nasıl anladığını uzun uzun anlattı.
2 / 9
Lauren şunları söyledi; "Yıllar önceydi. O zamandan beri epey büyüdüm, şimdi büyümüş bir birey olarak hikayemi anlatabileceğimi düşünüyorum."
3 / 9
"Kaç yaşında olduğumu tam hatırlamıyorum ama 17 yaşımdayken patronumun erkek kardeşi ile sevgiliydim. Gerçekten çok aşıktım, nedenini bilmiyorum. O zamanlar başka hiç kimseye dönüp bakmıyordum, benim için sadece o vardı."
4 / 9