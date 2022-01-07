Aldatıldığını düşünen kadın yaptığı şey ile hayrete düşürdü!
İngiltere'de yaşayan Lois Saunders isimli kadın, erkek arkadaşının kendisini aldatıp aldatmadığını öğrenmek için dedektiflere taş çıkarak bir yöntem buldu.
Liverpool'da yaşayan 23 yaşındaki Lois Saunders isimli genç kadın erkek arkadaşının kendisini aldatıp aldatmadığını öğrenmek için akıllara durgunluk veren bir araştırma yöntemi seçti.
Erkek arkadaşının evindeki gardırobun altında bir rimel ve bir kutu tampon bulan Saunders, bunların kendisine ait olmadığını fark edince araştırmalarını derinleştirdi.
Erkek arkadaşının ihanetini öğrenmek isteyen kadın kimsenin aklına gelmeyecek bir yönteme başvurdu ve kutunun üzerindeki seri numarasını firmaya göndererek üretim yılını öğrenmek istediğini belirtti.
Erkek arkadaşı Finn ile romantik dakikalar geçirdiği sırada gardırobun altındaki nesnelerin dikkatini çektiğini belirten Saunders, "Finn'in kucağına uzanmıştım gözüme dolabın altındaki şeyler takıldı."