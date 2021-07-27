Aldatıldığını öğrendi, eve gelince hayatının şokunu yaşadı
Adana'da yaşayan 44 yaşındaki Fikriye F., eşinin telefonuna bakınca aldatıldığını öğrenirken eve gittiğinde ise çok başka bir manzara ile karşılaştı.
Adana'da 44 yaşındaki Fikriye F., eşini telefonuna bakınca kabusu yaşadı. Eve giren kadın hayatının şokunu yaşadı.
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2 çocuk annesi 44 yaşındaki Fikriye F. ilk eşinden anlaşmalı olarak boşandı. Fikriye F. yaklaşık 1 buçuk sene önce müzisyen Enes K. ile dini nikahla evlendi.
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İddiaya göre, Enes K., bu evlilikten 1 sene sonra eşiyle sürekli tartışmaya ve zaman zaman eşini dövmeye başladı.
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Fikriye F. ise evliliği bozulmasın diye eşini polise şikayet etmedi.
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