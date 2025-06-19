Alev alan kamyon, akaryakıt istasyonuna daldı
Diyarbakır'da alev alan saman yüklü kamyon, bir akaryakıt istasyonuna girdi. Korku dolu o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA
Olay, dün akşam saatlerinde Diyarbakır-Silvan kara yolunda meydana geldi. Şoförünün ismi ve plakası öğrenilemeyen saman yüklü kamyon, dorse kısmından alev aldı.
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Durumu fark edip panik yapan şoför, alev alan kamyonu yol üzerindeki akaryakıt istasyonunun olduğu alana çekti.
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Bu sırada kasada yanan bazı saman balyaları yere savruldu. Şoför, daha sonra kamyonuyla akaryakıt istasyonundan çıkıp, manevralar yaparak yanan saman balyalarının bir kısmını yola döktü.
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İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
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