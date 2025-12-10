Alev alev yanan kimya fabrikası küle döndü!
Kırıkkale'de madeni yağ üretimi yapan kimya fabrikasına yangın çıktı. Fabrikadan zaman zaman patlama sesleri yükseldi. Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, yangında ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığını açıkladı.
Kaynak: DHA/İHA
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Bahadır Kimya Fabrikasında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. 8 bin 640 metrekare kapalı üretim alanına sahip fabrikada çıkan yangın kısa sürede büyüdü.
1 / 20
Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ankara'ya yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta bulunan fabrikaya ekiplerin müdahalesi devam ediyor.
2 / 20
Öte, yandan fabrikada madeni yağ üretiminin yapıldığı ve yangının üretim alanında çıktığı öğrenildi.
Alev alev yanan fabrika havadan görüntülendi.
3 / 20
Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki Kırıkkale 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde çıkan fabrika yangınıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
4 / 20