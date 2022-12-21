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  4. Alevler bir anda yükseldi! MasterChef Türkiye'de yürekleri ağza getiren kaza

Alevler bir anda yükseldi! MasterChef Türkiye'de yürekleri ağza getiren kaza

MasterChef Türkiye'nin 163. bölümü fragmanında yürekleri ağızlara getiren bir kaza olması dikkat çekti.

Alevler bir anda yükseldi! MasterChef Türkiye'de yürekleri ağza getiren kaza - Resim: 1

MasterChef Türkiye 2022 sezonunun son takım oyununda yürekler ağza geldi. Tenceredeki yağın taşması sonucu oluşan alev topu, yarışmacıları ve jüri üyelerini korkuttu.

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Alevler bir anda yükseldi! MasterChef Türkiye'de yürekleri ağza getiren kaza - Resim: 2

MasterChef Türkiye ekibi, TV8'in yeni dizisi Sıfırıncı Gün'ün setine konuk oldu. Oldukça gergin başlayan yeni bölüm fragmanında yarışmacı Kıvanç Karadeniz, tencerenin kapağını elinden düşürünce kapak, tuzla buz oldu.

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Alevler bir anda yükseldi! MasterChef Türkiye'de yürekleri ağza getiren kaza - Resim: 3

Fragmanın ilerleyen dakikalarında ise mavi takım yarışmacıları Tolga Şener ve Metin Yavuz büyük bir kazanın eşiğinden döndü.

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Alevler bir anda yükseldi! MasterChef Türkiye'de yürekleri ağza getiren kaza - Resim: 4

Tenceredeki yağ taşınca ocaktaki alev büyüdü. Tolga Şener, boyunu geçen alev karşısında neye uğradığını şaşırdı.

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