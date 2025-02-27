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Alevler geceyi gündüze çevirdi; 3 ev, 1 ahır küle dönerken can pazarı yaşandı

Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde çıkan yangında 3 ev ve bir ahır kullanılamaz hale gelirken, 55 hayvan telef oldu. Yangında yaralanan bir kadın tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA
Alevler geceyi gündüze çevirdi; 3 ev, 1 ahır küle dönerken can pazarı yaşandı - Resim: 1

Olay, Ağlı ilçesi Tunuslar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köy muhtarı İ.Ç.'a ait evde yangın çıktı.

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Alevler geceyi gündüze çevirdi; 3 ev, 1 ahır küle dönerken can pazarı yaşandı - Resim: 2

Bacadan kaynaklandığı değerlendirilen yangın, büyüyerek Ş.B. ve M.B. kardeşler ile S.S.'e ait evlere de sıçradı. Yangını fark eden köylüler, alevler arasında kalan A.D. ile eşi H.D.'i, pencereden çıkartarak kurtarmak istedi.

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Alevler geceyi gündüze çevirdi; 3 ev, 1 ahır küle dönerken can pazarı yaşandı - Resim: 3

Bu esnada H.D. yaralandı. Yaralanan H.D., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Ağlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Alevler geceyi gündüze çevirdi; 3 ev, 1 ahır küle dönerken can pazarı yaşandı - Resim: 4

Yangının ardından bölgeye Ağlı, Azdavay, Devrekani ve Seydiler ilçelerinden itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.

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