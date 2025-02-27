Alevler geceyi gündüze çevirdi; 3 ev, 1 ahır küle dönerken can pazarı yaşandı
Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde çıkan yangında 3 ev ve bir ahır kullanılamaz hale gelirken, 55 hayvan telef oldu. Yangında yaralanan bir kadın tedavi altına alındı.
Kaynak: İHA
Olay, Ağlı ilçesi Tunuslar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köy muhtarı İ.Ç.'a ait evde yangın çıktı.
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Bacadan kaynaklandığı değerlendirilen yangın, büyüyerek Ş.B. ve M.B. kardeşler ile S.S.'e ait evlere de sıçradı. Yangını fark eden köylüler, alevler arasında kalan A.D. ile eşi H.D.'i, pencereden çıkartarak kurtarmak istedi.
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Bu esnada H.D. yaralandı. Yaralanan H.D., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Ağlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Yangının ardından bölgeye Ağlı, Azdavay, Devrekani ve Seydiler ilçelerinden itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.
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