Alevler geceyi gündüze çevirdi; 3 ev, 1 ahır küle dönerken can pazarı yaşandı

Bacadan kaynaklandığı değerlendirilen yangın, büyüyerek Ş.B. ve M.B. kardeşler ile S.S.'e ait evlere de sıçradı. Yangını fark eden köylüler, alevler arasında kalan A.D. ile eşi H.D.'i, pencereden çıkartarak kurtarmak istedi.