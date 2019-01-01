Ali Ağaoğlu yeni yıla böyle girdi

Onun için çoluk çocuğumla yeni yıla girmek beni daha çok mutlu ediyor. Biliyorsunuz torunum da oldu. Torunum ile Uludağ'da yılbaşını kutlamak ayrı bir duygu. Yeni yılda başta ülkemize sağlık, huzur ve barış dolu bir yıl diliyorum. En başta huzur ve birliğe ihtiyacımız var. Özellikle içinden geçtiğimiz dönem için birlik ve beraberlik ülkemiz için çok önemli. Çünkü bulunduğumuz coğrafya ateşten bir çember bizim bunun üstesinden gelmemiz için birlik ve beraberliğimize daha çok önem vermemiz lazım" diye konuştu.

