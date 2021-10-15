Ali Babacan'a ''Erdoğan'a yanlış yaptınız'' tepkisi

"BEN ABDULLAH GÜL'Ü DESTEKLEDİM"

Kongrenin ardından kent merkezindeki Zafer Çarşısı'nda esnafı ziyaret eden Babacan, burada bir vatandaşın tepkisiyle karşılaştı. Babacan'ı Cumhurbaşkanlığı seçimi sırasında Erdoğan'a yanlış yapmakla suçlayan şahıs, sert sözlerle tepkisini dile getirdi. Bunun üzerine Babacan, "Ben Abdullah Gül'ü destekledim aday olsun diye. Önce ona destek verdim, o 'Ben olmuyorum' deyince gittim Tayyip Erdoğan'a imza attım" dedi.