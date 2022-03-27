Ali Sunal'dan açıklama: Kemal Sunal'ın hayatı film mi olacak?

Toplantı yaptıklarını söyleyen oyuncu, "Küçük sürprizlerimiz olacak. Şu an için netleşmiş bir şeyler yok ama yaza bir şey olacak gibi onu konuştuk” açıklamasını yaptı.Türk sinemasının unutulmaz ismi Kemal Sunal ve oğlu Ali Sunal'ın, yıllar önce şarkıcı Fatih Ürek'le beraber, bir dönemin meşhur şarkısı 'Bekar Gezelim'i söylediği ve dans ettiği görüntüler sosyal medyada viral olmuştu.