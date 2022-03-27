Ali Sunal'dan açıklama: Kemal Sunal'ın hayatı film mi olacak?
Bebek'te objektiflere takılan yakın arkadaşlar Doğa Rutkay ve Ali Sunal, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Ali Sunal, önceki gün oyuncu arkadaşı Doğa Rutkay’la Bebek'te bir kahvecide görüntülendi. Kalabalık bir grupla kahvaltı yapan ikili, çıkış kapısında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Doğa Rutkay, gazetecilerin "Bugün rengarenksiniz” sözlerine, "Bugün biraz öyleyim” karşılığını verdi.
Toplantı yaptıklarını söyleyen oyuncu, "Küçük sürprizlerimiz olacak. Şu an için netleşmiş bir şeyler yok ama yaza bir şey olacak gibi onu konuştuk” açıklamasını yaptı.Türk sinemasının unutulmaz ismi Kemal Sunal ve oğlu Ali Sunal'ın, yıllar önce şarkıcı Fatih Ürek'le beraber, bir dönemin meşhur şarkısı 'Bekar Gezelim'i söylediği ve dans ettiği görüntüler sosyal medyada viral olmuştu.
Türk sinemasının unutulmaz ismi Kemal Sunal ve oğlu Ali Sunal'ın, yıllar önce şarkıcı Fatih Ürek'le beraber, bir dönemin meşhur şarkısı 'Bekar Gezelim'i söylediği ve dans ettiği görüntüler sosyal medyada viral olmuştu.