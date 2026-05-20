Alışveriş bahanesiyle tuzağa düşürmüş: Yanmış ceset vahşetinde korkunç detaylar!

Birlikte alışveriş için yola çıkmışlar

Aile dostu olan E.D. ile D.D.'nin cinayet günü alışveriş için bir araya geldikleri ortaya çıktı. D.'nin Kurban Bayramı öncesinde torunları için alışveriş yapmak amacıyla Kemeraltı'na gitmek için D. ile sözleşip, buluştukları belirtildi. D.'nin, Buca'da yaşayan D.'yi otomobiliyle aldıktan sonra birlikte yola çıktıkları saptandı. Öte yandan E.D.'nin eşinin olay günü saat 16.30 itibarıyla defalarca cep telefonuyla aramasına rağmen ulaşamadığı da ortaya çıktı.