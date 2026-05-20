Alışveriş bahanesiyle tuzağa düşürmüş: Yanmış ceset vahşetinde korkunç detaylar!
İzmir Torbalı'da şantiye alanında yanmış halde cesedi bulunan 73 yaşındaki kadının cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınıp, tutuklanan D.D. (46) adlı kadının 2 milyon TL'ye yakın sanal kumar borcu olduğu ortaya çıktı. Ayrıca yaşlı kadına ait ziynet eşyaları ve bir miktar para, D.D.'nin aracında bulundu. Öte yandan vahşice öldürülen kadının, bir süre önce evlenen D.D.'nin nikah şahitliğini yaptığı öğrenildi.
İzmir'in Torbalı ilçesinde Fetret Çayı yakınlarındaki bir şantiye alanında 18 Mayıs akşamı saat 19.00 sıralarında bulunan yanmış cesedin, 73 yaşındaki E.D.'ye ait olduğu tespit edildi. İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda, olay yerinde bulunan maktulün aile dostu D.D. (46) cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı.
Polis sorgusunda cinayet suçlamalarını reddeden ve yaşlı kadının "otomobilde rahatsızlanıp öksürdüğünü, sırtına vururken başını çarpıp öldüğünü, kendisinin de panikle cesedi yaktığını" öne süren şüpheli D.D.'nin, 2 milyon TL'ye yakın sanal kumar borcu olduğu ortaya çıktı.
Vahşice katledilen E.D.'ye ait iki adet altın bilezik ve bayram alışverişi için yanına aldığı 30 bin TL nakit paranın şüphelinin aracında bulundu.
Birlikte alışveriş için yola çıkmışlar
Aile dostu olan E.D. ile D.D.'nin cinayet günü alışveriş için bir araya geldikleri ortaya çıktı. D.'nin Kurban Bayramı öncesinde torunları için alışveriş yapmak amacıyla Kemeraltı'na gitmek için D. ile sözleşip, buluştukları belirtildi. D.'nin, Buca'da yaşayan D.'yi otomobiliyle aldıktan sonra birlikte yola çıktıkları saptandı. Öte yandan E.D.'nin eşinin olay günü saat 16.30 itibarıyla defalarca cep telefonuyla aramasına rağmen ulaşamadığı da ortaya çıktı.