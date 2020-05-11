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  3. 11 Mayıs 2020 13:20

Alışveriş merkezleri 50 gün sonra yeniden açıldı! İşte AVM'lerin yeni hali

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 21 Mart'ta kapatılan alışveriş merkezleri bugün yeniden açıldı. Müşteriler içeriye ateşleri ölçülerek alındı. AVM içerisinde hijyen noktaları oluşturulduğu görüldü.

Alışveriş merkezleri 50 gün sonra yeniden açıldı! İşte AVM'lerin yeni hali

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 21 Mart'ta kapatılan alışveriş merkezleri bugün yeniden açıldı. Müşteriler içeriye ateşleri ölçülerek alındı. AVM içerisinde hijyen noktaları oluşturulduğu görüldü.

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Alışveriş merkezleri 50 gün sonra yeniden açıldı! İşte AVM'lerin yeni hali

"Gezmek için geldim" Alışveriş merkezinin açılmasını bekleyen bir vatandaş, "Alışveriş değil. İnsan çoktan beri böyle yerlere girip çıkamadığı için özlem duyuyor. Dolayısıyla gezmek için geldim. Maske cebimde. Gerekiyorsa maske takacağız" dedi.

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Alışveriş merkezleri 50 gün sonra yeniden açıldı! İşte AVM'lerin yeni hali

Uzmanlar gezip dolaşmak ihtiyaç dışında AVM'lerde bulunmak için henüz erken olduğu ve zorunlu olmadıkça AVM'lere gitmemeyi öneriyor.

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Alışveriş merkezleri 50 gün sonra yeniden açıldı! İşte AVM'lerin yeni hali

ALIŞVERİŞ İÇİN BEKLEYENLER AVM ÖNÜNDE KUYRUK OLDU Beylikdüzü'nde bulunan bir AVM'ye girmek isteyenler sabah saat 10.00'da gelerek uzun kuyruklar oluşturdu. Bazı vatandaşlar AVM önündeki banklarda oturarak açılışı bekledi.

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