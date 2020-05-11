Alışveriş merkezleri 50 gün sonra yeniden açıldı! İşte AVM'lerin yeni hali
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 21 Mart'ta kapatılan alışveriş merkezleri bugün yeniden açıldı. Müşteriler içeriye ateşleri ölçülerek alındı. AVM içerisinde hijyen noktaları oluşturulduğu görüldü.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 21 Mart'ta kapatılan alışveriş merkezleri bugün yeniden açıldı. Müşteriler içeriye ateşleri ölçülerek alındı. AVM içerisinde hijyen noktaları oluşturulduğu görüldü.
"Gezmek için geldim" Alışveriş merkezinin açılmasını bekleyen bir vatandaş, "Alışveriş değil. İnsan çoktan beri böyle yerlere girip çıkamadığı için özlem duyuyor. Dolayısıyla gezmek için geldim. Maske cebimde. Gerekiyorsa maske takacağız" dedi.
Uzmanlar gezip dolaşmak ihtiyaç dışında AVM'lerde bulunmak için henüz erken olduğu ve zorunlu olmadıkça AVM'lere gitmemeyi öneriyor.