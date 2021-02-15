Aliyev işgalden kurtarılan bölgeleri ziyaret etti
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin, Azerbaycan heyetini ağırlamaktan büyük bir onur duyduğunu belirterek, derin tarihi kökleri dil, din ve ülkü birliği olan iki ülke arasında eşine rastlanmayacak nitelikte bir kardeşlik bağı olduğunu vurguladı.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin, Azerbaycan heyetini ağırlamaktan büyük bir onur duyduğunu belirterek, derin tarihi kökleri dil, din ve ülkü birliği olan iki ülke arasında eşine rastlanmayacak nitelikte bir kardeşlik bağı olduğunu vurguladı.
İki ülke arasında en son ortak sevincin Karabağ'ın işgalden kurtarılmasıyla yaşandığı belirten Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Ulu Önder Atatürk, 'Azerbaycan'ın sevinci bizim sevincimiz, kederi bizim kederimizdir', Umum milli lider Haydar Aliyev de 'Biz tek millet iki devletiz' ifadeleriyle kardeşlik bağını tanımlamıştır. 18 Ekim 1921'de Azerbaycan'ın Ankara temsilciliğinin açılışında da Azerbaycan bayrağı göndere bizzat Mustafa Kemal Paşa tarafından çekilmiştir."
Türkiye ve Azerbaycan'ın da içinde bulunduğu İslam coğrafyasının mesaisini emeğini ve birikimini terör ve işgalden kurtarmak için harcadığına işaret eden Şahin, "İslam ile terörün yan yana gelmesi mümkün değildir. Ülkemiz DEAŞ, El-Kaide gibi örgütlerin yanında PKK ve devletin içine sızmış darbe yapmaya kalkışan FETÖ terör örgütü ile de mücadele etmektedir." diye konuştu.