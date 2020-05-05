Alkol kuyruğuna sopalı müdahele
Hindistan'da yeni tip koronavirüs nedeniyle 40 gündür karantina uygulanıyor. Ülkede günler sonra ilk kez alkol satan dükkanların açılmasına izin verilmesiyle birlikte yoğunluk yaşandı. Polis, kalabalığa bambudan yapılan uzun copla müdahale etti.
Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle dünyanın en büyük karantinasını uygulayan Hindistan'da 40 gün sonra ilk kez alkol satan dükkanların açılmasına izin verildi.
Alkol satın almak isteyenler dükkanlara akın edince, sosyal mesafeyi korumayanlara polis ''lathi jopu'' (Hindistan polisince kullanılan, bambudan yapılan uzun cop) ile müdahale etti.
Hint polisinin karantina kurallarını ihlal edenlere çok sert davrandığı ve sopalarla darp ettiği görüldü.