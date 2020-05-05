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  3. 05 Mayıs 2020 13:38

Alkol kuyruğuna sopalı müdahele

Hindistan'da yeni tip koronavirüs nedeniyle 40 gündür karantina uygulanıyor. Ülkede günler sonra ilk kez alkol satan dükkanların açılmasına izin verilmesiyle birlikte yoğunluk yaşandı. Polis, kalabalığa bambudan yapılan uzun copla müdahale etti.

Alkol kuyruğuna sopalı müdahele

Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle dünyanın en büyük karantinasını uygulayan Hindistan'da 40 gün sonra ilk kez alkol satan dükkanların açılmasına izin verildi.

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Alkol kuyruğuna sopalı müdahele

Alkol satın almak isteyenler dükkanlara akın edince, sosyal mesafeyi korumayanlara polis ''lathi jopu'' (Hindistan polisince kullanılan, bambudan yapılan uzun cop) ile müdahale etti.

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Alkol kuyruğuna sopalı müdahele

Hint polisinin karantina kurallarını ihlal edenlere çok sert davrandığı ve sopalarla darp ettiği görüldü.

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Alkol kuyruğuna sopalı müdahele

Hindistan'da ülke çapında uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle Gucerat eyaletinde mahsur kalan ve evlerine dönmek isteyen binlerce göçmen işçi de protesto eylemi düzenledi.

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