Alkollü kadın yolcu otobüs terminalini birbirine kattı

İddiaya göre, alkol etkisinde olduğu iddia edilen H.G. isimli kadın terminalin batı 2 kapısında güvenlik görevlilerine, "Valizim kayıp. Valizimi bulun!" diye bağırmaya başladı. Görevliler daha ne olduğunu bile anlamadan küfür etmeye başlayan H.G., kendisini sakinleştirmeye çalışan kadın güvenlik görevlisi F.Y.'ye saldırınca iki kadın yere düştü.