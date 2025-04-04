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Alkollü sürücü dehşeti kamerada: Kaldırımda yürüyen çocuğu ezdi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde alkollü sürücü, kaldırımda yürüyen bir çocuğa çarptı. 3 kişinin yaralandığı feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
Alkollü sürücü dehşeti kamerada: Kaldırımda yürüyen çocuğu ezdi - Resim: 1

Ömerağa Mahallesi Alemdar Caddesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada, S.M. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak önce aydınlatma direğine ardından kaldırımda yürüyen Ö.A.O isimli çocuğa çarptı. 

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Alkollü sürücü dehşeti kamerada: Kaldırımda yürüyen çocuğu ezdi - Resim: 2

Meydana gelen kazada sürücü S.M., otomobilde yolcu olarak bulunan Y.A. ve Ö.A.O. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

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Alkollü sürücü dehşeti kamerada: Kaldırımda yürüyen çocuğu ezdi - Resim: 3

Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken otomobil sürücüsü S.M.'nin alkollü olduğu ortaya çıktı.

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Alkollü sürücü dehşeti kamerada: Kaldırımda yürüyen çocuğu ezdi - Resim: 4

Polis ekipleri hususa ilişkin inceleme başlatırken kaz anı an be an güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin aydınlatma direğine ardından kaldırımda yürüyen çocuğa çarptığı, vatandaşların yerde yatan çocuğu kurtarmaya çalıştığı ve sürücünün otomobilden çıktığı yer aldı.

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