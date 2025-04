Alkollü sürücü dehşeti kamerada: Kaldırımda yürüyen çocuğu ezdi

Polis ekipleri hususa ilişkin inceleme başlatırken kaz anı an be an güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin aydınlatma direğine ardından kaldırımda yürüyen çocuğa çarptığı, vatandaşların yerde yatan çocuğu kurtarmaya çalıştığı ve sürücünün otomobilden çıktığı yer aldı.