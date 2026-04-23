Alkollü sürücü hem teşekkür etti hem polisin sabrını zorladı!

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir otomobil kaldırıma çarparak yolun ortasında kaldı. Kazaya giden ekipler tarafından yapılan kontrollerde sürücünün 2.55 promil alkollü olduğu belirlenerek, 25 bin TL idari para cezası uyguladı. Ceza yiyen alkollü sürücü ekiplere önce ‘teşekkür’ etti, ardından zorluk çıkardı.