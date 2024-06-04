Alkollü trafik canavarı ters yöne daldı, ortalık savaş yerine döndü
Şişli’de alkollü olduğu iddia edilen ve ters yöne giren sürücü, önce park halindeki araca, ardından bir yayaya ve seyir halindeki motosiklete çarptı.
Kaynak: İHA
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Kaza, saat 02.00 sıralarında Şişli Esentepe Mahallesi Ecza Sokak’ta meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu iddia edilen otomobilin sürücüsü, ters yönden gelerek sokağa girdi. Aşırı hızlı girdiği sokakta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önce park halindeki lüks araca çarptı.
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Çarpmanın etkisiyle otomobil önce kaldırımda bulunan ağaca ardından da yoldan geçen bir yayaya ve seyir halindeki motosiklete çarptı.
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