Alkolmetre inadı pahalıya patladı: 352 Bin TL ceza kesildi, ehliyetine de el konuldu
Aksaray'ın Minarecik Mahallesi Turizm Caddesi'nde gerçekleştirilen rutin trafik denetimlerinde, alkolmetre cihazına üflemeyi ısrarla reddeden 24 yaşındaki K.Ç. isimli sürücüye rekor düzeyde bir yaptırım uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerini dakikalarca uğraştıran genç sürücüye, alkol testini reddetmek ve ilgili diğer kural ihlallerinden dolayı toplam 352 bin 719 lira idari para cezası kesilirken, ehliyetine de 5 yıl süreyle el konuldu.
Turizm Caddesi üzerinde gerçekleştirilen rutin kontroller sırasında durdurulan otomobil sürücüsü K.Ç.'nin hal ve hareketleri polis ekiplerinin dikkatini çekti. Alkollü olabileceği şüphesiyle prosedür gereği kendisine alkolmetre uzatılan sürücü, cihazı kullanmayı kesin bir dille reddetti. Emniyet güçlerinin sabırlı yaklaşımına ve dakikalar süren ikna çabalarına direnen, adeta polisleri peşinde gezdiren K.Ç.'nin o anları, denetim kameraları tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.
Denetimden kaçmanın hukuki sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kalan sürücünün bu inadı, trafik siciline ağır bir fatura olarak yansıdı. Uygulanan 352 bin 719 liralık devasa para cezasının ve 5 yıllık ehliyet iptalinin yanı sıra, sürücünün ehliyetinden 40 ceza puanı düşürüldü. Uzun bir süre direksiyon başına geçmesi yasaklanan K.Ç.'nin kullandığı otomobil ise, güvenlik prosedürleri gereği olay yerine çağrılan bir yakınına tutanak karşılığında teslim edildi.