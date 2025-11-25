''Allah'ım sana geliyorum'' diyen motosikletli saniyeler sonra ölümden döndü
Bursa'da bir motosiklet sürücüsü, önünde duran belediye otobüsüne çarptı. Motosikletlinin kazadan hemen önce ''Allah'ım sana geliyorum'' dediği anlar kask kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA
Kaza, Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Kent merkezi yönüne seyreden motosiklet, önünde duran belediye otobüsüne çarptı.
Bu sırada "Allah'ım sana geliyorum" diyen motosikletlinin kaza yaptığı anlar, kask kamerasına yansıdı. Motosikletlinin kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi. (DHA)
