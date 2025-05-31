''Almalı mı, satmalı mı'' derken... İslam Memiş altın yatırımcısına yeni uyarı...
Altın fiyatları, son dönemde küresel ekonomik gelişmelerin etkisiyle dalgalı bir seyir izliyor. 2025 yılında rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları Mayıs ayını düşüşle kapatırken altın yatırımcısı da "almalı mı, satmalı mı" sorusuna yanıt arıyor. Hem uzman isimlerden hem de uluslararası finans kuruluşlarından altın fiyatları için farklı tahminler gelmeye devam ederken piyasaların bir bileni olarak ünlenen analist İslam Memiş "bu son fırsatınız olabilir" diyerek kendi tahminini açıkladı.
Yeni yılın başından Mayıs ayının başına kadar rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları Mayıs ayı itibariyle düşüşe geçmişti. Altın fiyatları Mayıs ayının son işlem gününde bir ileri bir geri seyrini sürdürürken, Türkiye'de bankalar ile kuyumcular arasındaki "makas farkı" olarak adlandırılan alım/satım fiyatlarındaki fark da yeniden açılmaya başladı. Piyasalarda bu çalkantı devam ederken uzmanların da altın fiyatları için yeni tahminleri belli oldu.
Hem küçük hem de büyük yatırımcının güvenli limanı olan altın fiyatlarında geri çekilme sürerken başta altın olmak üzere değerli metaller üzerinde yaptığı tahminleriyle dikkat çeken İslam Memiş hem "altını almalı mı, satmalı mı" sorusuna yanıt verdi hem de kendi tahminlerini açıkladı.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ons altın için önemli destek bölgelerinin olduğunu açıkladı.
İslam Memiş, ons altında 3.180, 3.150 ve 3.050 dolar seviyelerinin önemli olduğunu ifade etti ve 3 bin 330 dolar seviyesinin güçlü direnç noktası olduğunu aktardı.