''Almalı mı, satmalı mı'' derken... İslam Memiş altın yatırımcısına yeni uyarı...

Hem küçük hem de büyük yatırımcının güvenli limanı olan altın fiyatlarında geri çekilme sürerken başta altın olmak üzere değerli metaller üzerinde yaptığı tahminleriyle dikkat çeken İslam Memiş hem "altını almalı mı, satmalı mı" sorusuna yanıt verdi hem de kendi tahminlerini açıkladı.