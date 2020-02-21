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  3. 21 Şubat 2020 15:11

Almanya ırkçı saldırının kurbanlarına ağlıyor

Almanya'da ırkçı terör saldırısında hayatını kaybedenler için ''Anma nöbeti'' tutuldu. Almanya Cumhurbaşkanı'nın da katıldığı törende gözyaşları sel oldu.

Almanya ırkçı saldırının kurbanlarına ağlıyor

Almanya'daki ırkçı terör saldırısında hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi. Töreni vatandaşlarla beraber ülkenin cumhurbaşkanı da katıldı.

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Almanya ırkçı saldırının kurbanlarına ağlıyor

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Hanau'daki ırkçı terör saldırısında 9 kişinin hunharca katledildiğini belirterek "Nefrete ve şiddete hep birlikte karşıyız. Sorumluluk almalı ve siyasette, medyada, toplumda dilimize hakim olmalıyız." dedi.

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Almanya ırkçı saldırının kurbanlarına ağlıyor

CUMHURBAŞKANI: ŞAŞKIN VE ÖFKELİYİZ
Günlük programını iptal ederek eşi Elke Büdenberger ile Hanau kentindeki anma törenine katılan Steinmeier, burada yaptığı konuşmada, şaşkın ve öfkeli olduklarını söyledi.

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Almanya ırkçı saldırının kurbanlarına ağlıyor

Steinmeier, Almanya genelinde 50'den fazla kentte binlerce kişinin, Hanau'da ölenler için anma etkinliklerine katıldığını vurguladı.

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