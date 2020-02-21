Almanya ırkçı saldırının kurbanlarına ağlıyor

CUMHURBAŞKANI: ŞAŞKIN VE ÖFKELİYİZ

Günlük programını iptal ederek eşi Elke Büdenberger ile Hanau kentindeki anma törenine katılan Steinmeier, burada yaptığı konuşmada, şaşkın ve öfkeli olduklarını söyledi.