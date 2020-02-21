Almanya ırkçı saldırının kurbanlarına ağlıyor
Almanya'da ırkçı terör saldırısında hayatını kaybedenler için ''Anma nöbeti'' tutuldu. Almanya Cumhurbaşkanı'nın da katıldığı törende gözyaşları sel oldu.
Almanya'daki ırkçı terör saldırısında hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi. Töreni vatandaşlarla beraber ülkenin cumhurbaşkanı da katıldı.
Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Hanau'daki ırkçı terör saldırısında 9 kişinin hunharca katledildiğini belirterek "Nefrete ve şiddete hep birlikte karşıyız. Sorumluluk almalı ve siyasette, medyada, toplumda dilimize hakim olmalıyız." dedi.
CUMHURBAŞKANI: ŞAŞKIN VE ÖFKELİYİZ
Günlük programını iptal ederek eşi Elke Büdenberger ile Hanau kentindeki anma törenine katılan Steinmeier, burada yaptığı konuşmada, şaşkın ve öfkeli olduklarını söyledi.