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  3. 17 Ağustos 2020 17:42

Almanya'da alarm verildi! 46 koronavirüs hastası bulunamıyor

Almanya’nın Bavyera eyaletinde koronavirüs (COVID-19) testi pozitif sonuç çıkan 46 kişiye hala ulaşılamadığı bildirildi.

Almanya'da alarm verildi! 46 koronavirüs hastası bulunamıyor

Alman medyasının verdiği habere göre Bavyera eyaletinden Almanya'ya girişte yapılan isteğe bağlı testlerde, 44 bin kişiden alınan örnekten 949 kişinin sonuçları pozitif çıktı.

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Almanya'da alarm verildi! 46 koronavirüs hastası bulunamıyor

Adres bilgileri tespit edilen 903 kişiye bilgi verilirken, 46 kişiye ise ulaşılamadı.

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Almanya'da alarm verildi! 46 koronavirüs hastası bulunamıyor

Bavyera Sağlık Bakanı Melanie Huml söz konusu 46 kişiye ulaşılamamasının nedeninin; doldurulan formlarda kişi bilgisi, adres gibi verilerin eksik ya da yanlış yazılmasından kaynaklandığını bildirdi.

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Almanya'da alarm verildi! 46 koronavirüs hastası bulunamıyor

Huml’ın istifa isteğini kabul etmeyen Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder, "Büyük bir aksilik" diyerek özür diledi.

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