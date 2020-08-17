Almanya'da alarm verildi! 46 koronavirüs hastası bulunamıyor
Almanya’nın Bavyera eyaletinde koronavirüs (COVID-19) testi pozitif sonuç çıkan 46 kişiye hala ulaşılamadığı bildirildi.
Alman medyasının verdiği habere göre Bavyera eyaletinden Almanya'ya girişte yapılan isteğe bağlı testlerde, 44 bin kişiden alınan örnekten 949 kişinin sonuçları pozitif çıktı.
Bavyera Sağlık Bakanı Melanie Huml söz konusu 46 kişiye ulaşılamamasının nedeninin; doldurulan formlarda kişi bilgisi, adres gibi verilerin eksik ya da yanlış yazılmasından kaynaklandığını bildirdi.