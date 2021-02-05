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  3. 05 Şubat 2021 20:34

Almanya'da bitcoin krizi! Polis 60 milyon dolarlık bitcoine el koydu ama...

Alman savcılar, bir dolandırıcının 60 milyon dolar değerindeki bitcoinlerine el koydular fakat dijital cüzdanın kilidini açamadılar.

Almanya'da bitcoin krizi! Polis 60 milyon dolarlık bitcoine el koydu ama...

Bavyera eyaletindeki Kempten kentinin savcısı, dolandırıcının hapse mahkum edilip, cezasını çekmeye başladığından beri suskunluğunu koruduğunu belirtti. Polisler ise 1,700'den fazla bitcoine ulaşmak için defalarca şifreyi çözme girişiminde bulunsalar da, başarılı olamadılar.

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Almanya'da bitcoin krizi! Polis 60 milyon dolarlık bitcoine el koydu ama...

Savcı Sebastian Murer, Reuters'a yaptığı açıklamada, "Şahsa sorduk fakat bize konuşmadı. Belki kendisi de bilmiyordur" dedi.

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Almanya'da bitcoin krizi! Polis 60 milyon dolarlık bitcoine el koydu ama...

Sanal kripto para birimi bitcoin, şifrelemeyle korunan dijital cüzdan olarak bilinen bir yazılımla saklanıyor. Cüzdanı açıp bitcoine ulaşmak için kilidi çözecek bir şifre kullanılıyor. Şifre kaybolduğundaysa, kullanıcı cüzdanı açamıyor.

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Almanya'da bitcoin krizi! Polis 60 milyon dolarlık bitcoine el koydu ama...

Başkalarının "madencilik" yani bitcoin üretme gücünden faydalanmak için diğer bilgisayarlara gizlice bir yazılım yükleyen dolandırıcı iki yıldan fazla süreliğine hapse mahkûm oldu.

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