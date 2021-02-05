Almanya'da bitcoin krizi! Polis 60 milyon dolarlık bitcoine el koydu ama...
Alman savcılar, bir dolandırıcının 60 milyon dolar değerindeki bitcoinlerine el koydular fakat dijital cüzdanın kilidini açamadılar.
Bavyera eyaletindeki Kempten kentinin savcısı, dolandırıcının hapse mahkum edilip, cezasını çekmeye başladığından beri suskunluğunu koruduğunu belirtti. Polisler ise 1,700'den fazla bitcoine ulaşmak için defalarca şifreyi çözme girişiminde bulunsalar da, başarılı olamadılar.
Savcı Sebastian Murer, Reuters'a yaptığı açıklamada, "Şahsa sorduk fakat bize konuşmadı. Belki kendisi de bilmiyordur" dedi.
Sanal kripto para birimi bitcoin, şifrelemeyle korunan dijital cüzdan olarak bilinen bir yazılımla saklanıyor. Cüzdanı açıp bitcoine ulaşmak için kilidi çözecek bir şifre kullanılıyor. Şifre kaybolduğundaysa, kullanıcı cüzdanı açamıyor.