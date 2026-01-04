Almanya'da kabus: Elektrik hatlarında yangın çıktı; 45 bin konut 2 bin iş yeri elektriksiz kaldı

Berlin polisi geçtiğimiz yıl Berlin’de yaşanan elektrik kesintilerine neden olan kundaklama vakalarını göz önünde bulundurarak bu sabah çıkan yangını da bu kapsamda soruşturuyor. Özellikle yangın bölgesinde ve elektrik ana dağıtım istasyonu yakınındaki ayak izlerini inceleyen polis, muhtemel fail veya faillere ulaşmaya çalışıyor. Eylül 2024’te Berlin’in güneydoğusunda da bir yangın çıkmış ve elektrik dağıtım sistemlerine zarar vermişti. Polisin soruşturması sürerken aşırı sol bir örgüt yangının sorumluluğunu üstlenmiş ve kapitalizmle mücadele kapsamında bu eylemi yaptıklarını duyurmuştu.