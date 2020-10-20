Almanya'da korona alarmı! Riskli bölge sayısı 129'a yükseldi

Almanya'da salgın hastalıklarla yetkili kurum olan Robert Koch Enstitüsü (RKI) tarafından yapılan açıklamada, koronavirüsün bulaşma katsayısının 1.44'e ulaştığını, bu katsayıyla birlikte enfekte olan bir kişinin, ortalama 13 ila 14 kişiyi enfekte ettiği anlamına geldiğini açıkladı.

