Almanya'da korona alarmı! Riskli bölge sayısı 129'a yükseldi
Almanya'da koronavirüs salgınında riskli bölge olarak belirlenen yerlerin sayısı 129'a yükseldi.
Almanya'da salgın hastalıklarla yetkili kurum olan Robert Koch Enstitüsü (RKI) tarafından yapılan açıklamada, koronavirüsün bulaşma katsayısının 1.44'e ulaştığını, bu katsayıyla birlikte enfekte olan bir kişinin, ortalama 13 ila 14 kişiyi enfekte ettiği anlamına geldiğini açıkladı.
Riskli bölge olarak ilan edilen yerlerin sayısı son 24 saat içinde 21 bölge de daha artış göstererek 129'a ulaştı.
Robert Koch Enstitüsü (RKI) tarafından yapılan açıklamada ülkede son 24 saatte 6 bin 868 yeni vakanın tespit edildiği, 44 kişinin de hayatını kaybettiği bildirildi.