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  3. 20 Ekim 2020 18:30

Almanya'da korona alarmı! Riskli bölge sayısı 129'a yükseldi

Almanya'da koronavirüs salgınında riskli bölge olarak belirlenen yerlerin sayısı 129'a yükseldi.

Almanya'da korona alarmı! Riskli bölge sayısı 129'a yükseldi

Almanya'da salgın hastalıklarla yetkili kurum olan Robert Koch Enstitüsü (RKI) tarafından yapılan açıklamada, koronavirüsün bulaşma katsayısının 1.44'e ulaştığını, bu katsayıyla birlikte enfekte olan bir kişinin, ortalama 13 ila 14 kişiyi enfekte ettiği anlamına geldiğini açıkladı.

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Almanya'da korona alarmı! Riskli bölge sayısı 129'a yükseldi

Riskli bölge olarak ilan edilen yerlerin sayısı son 24 saat içinde 21 bölge de daha artış göstererek 129'a ulaştı.

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Almanya'da korona alarmı! Riskli bölge sayısı 129'a yükseldi

Robert Koch Enstitüsü (RKI) tarafından yapılan açıklamada ülkede son 24 saatte 6 bin 868 yeni vakanın tespit edildiği, 44 kişinin de hayatını kaybettiği bildirildi.

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Almanya'da korona alarmı! Riskli bölge sayısı 129'a yükseldi

Son verilerle birlikte toplam ölü sayısının 9 bin 836'ya, toplam vaka sayısının 373 bin 167'e ulaştığı ifade edildi. RKI, iyileşen insan sayısını 294 bin 800 olarak açıkladı.

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