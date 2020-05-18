Almanya'da koronavirüs vakaları hızla düşüyor! İşte Almanya'da son durum

Almanya'da Robert Koch Enstitüsü'nün verilerine göre, "yeni normal" hayatın kapılarını aralayan Almanya'da son 24 saatte 342 yeni vaka ile ülkedeki vaka sayısı 174 bin 697'ye ulaştı. Almanya'da son 24 saatte 21 kişi daha yaşamını yitirdi. Corona virüs salgınından bu yana ülkede yaşamını yitirenlerin sayısı da 7 bin 935'e yükseldi.

