Almanya'da koronavirüs vakaları hızla düşüyor! İşte Almanya'da son durum
Almanya yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında güzel sonuçlar almaya devam ediyor. Son gelen bilgilere göre Almanya'da son 24 saat içinde sadece 384 koronavirüs vakası tespit edildi.
Almanya'da Robert Koch Enstitüsü'nün verilerine göre, "yeni normal" hayatın kapılarını aralayan Almanya'da son 24 saatte 342 yeni vaka ile ülkedeki vaka sayısı 174 bin 697'ye ulaştı. Almanya'da son 24 saatte 21 kişi daha yaşamını yitirdi. Corona virüs salgınından bu yana ülkede yaşamını yitirenlerin sayısı da 7 bin 935'e yükseldi.
AVRUPA'DA LİG MAÇLARINI OYNATAN İLK ÜLKE
Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle mart ayı ortasında askıya alınan Almanya Birinci Futbol Ligi’ndeki (Bundesliga) maçlar kaldığı yerden devam etti.
Salgının yayılma hızının yavaşlamasıyla Covid-19 önlemlerini gevşetmeye başlayan Alman hükümeti ve yerel yönetimleri, Almanya Kulüpler Birliği (DFL) tarafından hazırlanan ve eyaletlerin spor bakanları tarafından da kabul edilen "sağlık ve hijyen" tasarının uygulanması kaydıyla yaklaşık 2 hafta önce 1. ve 2. futbol liglerinin yeniden başlayabileceğine karar verdi.