Almanya'da otomobil Noel pazarına daldı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Almanya'nın Magdeburg kentinde kurulan Noel pazarında bir araç kalabalığın arasına daldı. Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükselirken, yaralı sayısının ise 200'den fazla olduğu bildirildi.
Almanya’da Noel heyecanı yerini korkuya bıraktı. Magdeburg şehrinde bir araç Noel pazarındaki kalabalığa daldı. Olayda 5 kişi öldü, 40'ı ağır 200'den fazla kişi yaralandı.
Çevredekilerin cep telefonu ile kaydettiği görüntülerde, çok sayıda kişinin yerde yattığı görüldü. Aracın sürücüsü olayın ardından gözaltına alındı.
Yerel hükümet sözcüsü Matthias Schuppe, olayın bir saldırı olduğunu belirtirken Alman polisi, Noel pazarının kapatıldığını ve olayla ilgili geniş soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Polis, saldırıyla ilgili olarak 50 yaşında Suudi bir doktorun gözaltına alındığını ifade etti.
TÜRKİYE'DEN SALDIRIYA KINAMA
Dışişleri Bakanlığı'ndan saldırı sonrası yapılan yazılı açıklamada, “Almanya'nın Magdeburg kentinde bir Noel pazarında yaşanan ve ilk belirlemelere göre kasıtlı bir saldırı olan hadiseden dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyoruz. Şiddetle kınadığımız bu saldırının nedeninin bir an önce aydınlatılmasını ve muhtemel faillerinin adalet önünde hesap vermesini ümit ediyoruz. Bu acı gününde Almanya'nın yanında olduğumuzu vurguluyoruz” ifadelerine yer verildi.
SALDIRIDA 2 TÜRK YARALANDI
Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Almanya'nın Magdeburg kentindeki bir Noel pazarında dün yaşanan elim saldırıda, 2 vatandaşımızın da yaralandığı öğrenilmiştir. Vatandaşlarımızın hastanede tedavileri devam etmekte olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Durumları Hannover Başkonsolosluğumuzca yakından takip edilmektedir. Hannover Başkonsolosluğumuz irtibat numarası: +49 177 9372727." ifadelerine yer verildi.