Almanya'da otomobil Noel pazarına daldı: Ölü ve yaralılar var
Almanya'nın Magdeburg kentinde kurulan Noel pazarında bir araç kalabalığın arasına daldı. Olayda 2 kişi öldü, 60 kişi de yaralandı.
Almanya’da Noel heyecanı yerini korkuya bıraktı. Magdeburg şehrinde bir araç Noel pazarındaki kalabalığa daldı. Alman medyası 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 60 kişiden fazla kişi yaralandığını aktardı.
Çevredekilerin cep telefonu ile kaydettiği görüntülerde, çok sayıda kişinin yerde yattığı görüldü. Aracın sürücüsü olayın ardından gözaltına alındı.
Yerel hükümet sözcüsü Matthias Schuppe, olayın bir saldırı olduğunu belirtirken Alman polisi, Noel pazarının kapatıldığını ve olayla ilgili geniş soruşturma başlatıldığını bildirdi.
TÜRKİYE'DEN SALDIRIYA KINAMA
Dışişleri Bakanlığı'ndan saldırı sonrası yapılan yazılı açıklamada, “Almanya'nın Magdeburg kentinde bir Noel pazarında yaşanan ve ilk belirlemelere göre kasıtlı bir saldırı olan hadiseden dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyoruz. Şiddetle kınadığımız bu saldırının nedeninin bir an önce aydınlatılmasını ve muhtemel faillerinin adalet önünde hesap vermesini ümit ediyoruz. Bu acı gününde Almanya'nın yanında olduğumuzu vurguluyoruz” ifadelerine yer verildi.