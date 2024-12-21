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Almanya'da otomobil Noel pazarına daldı: Ölü ve yaralılar var

Almanya'nın Magdeburg kentinde kurulan Noel pazarında bir araç kalabalığın arasına daldı. Olayda 2 kişi öldü, 60 kişi de yaralandı.

Kaynak: İHA
Almanya'da otomobil Noel pazarına daldı: Ölü ve yaralılar var - Resim: 1

Almanya’da Noel heyecanı yerini korkuya bıraktı. Magdeburg şehrinde bir araç Noel pazarındaki kalabalığa daldı. Alman medyası 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 60 kişiden fazla kişi yaralandığını aktardı.

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Almanya'da otomobil Noel pazarına daldı: Ölü ve yaralılar var - Resim: 2

Çevredekilerin cep telefonu ile kaydettiği görüntülerde, çok sayıda kişinin yerde yattığı görüldü. Aracın sürücüsü olayın ardından gözaltına alındı.

Yerel hükümet sözcüsü Matthias Schuppe, olayın bir saldırı olduğunu belirtirken Alman polisi, Noel pazarının kapatıldığını ve olayla ilgili geniş soruşturma başlatıldığını bildirdi.

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Almanya'da otomobil Noel pazarına daldı: Ölü ve yaralılar var - Resim: 3

TÜRKİYE'DEN SALDIRIYA KINAMA

Dışişleri Bakanlığı'ndan saldırı sonrası yapılan yazılı açıklamada, “Almanya'nın Magdeburg kentinde bir Noel pazarında yaşanan ve ilk belirlemelere göre kasıtlı bir saldırı olan hadiseden dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyoruz. Şiddetle kınadığımız bu saldırının nedeninin bir an önce aydınlatılmasını ve muhtemel faillerinin adalet önünde hesap vermesini ümit ediyoruz. Bu acı gününde Almanya'nın yanında olduğumuzu vurguluyoruz” ifadelerine yer verildi.

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Almanya'da otomobil Noel pazarına daldı: Ölü ve yaralılar var - Resim: 4
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